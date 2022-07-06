В Москве провожают в последний путь актера Сергея Сосновского, проститься пришли Хабенский, Любшин, Табаков

Аргументы Недели → Культура 13+

6 июля 2022, 12:39 Источник: Тeleprogramma.pro

Сергей Сосновский, фото: mxat.ru

В Москве в среду провожают в последний путь актера театра и кино Сергея Сосновского. Все, кто знал Сосновского, вспоминают его как прекрасного актера и человека". Церемония проходит в МХТ им.Чехова, где служил артист. Сосновский умер на 68-м году жизни.

С прощальной речью выступил Игорь Золотовицкий. "Он был таким — из народа. Какой он был замечательный человек! Актерство не обсуждается. Какой же он был замечательный", - цитирует Золотовицкого портал Тeleprogramma.pro. Они играли в одном спектакле. "До последнего советовался, как играть в спектакле «Человек-подушка»", - вспоминает сегодня коллега Сосновского.

"Я счастлив, что мы были на сцене. Может быть, лучший спектакль в моей жизни был с тобой. Ты незаметно что-то мог подсказать. И это решало роль. Ему подчинялось любое амплуа. Как не хватает твоего добра... Тебя очень не хватает, ты был настоящим украшением этого великого театра", - поделился Игорь Золотовицкий.

Проводить актера в последний путь пришли в театр: режиссер Александр Марин, худрук МХТ, актер Константин Хабенский, Станислав Любшин, Павел Табаков.