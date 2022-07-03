Ушел из жизни актер театра и кино Сергей Сосновский

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3 июля 2022, 22:02 Источник: МХТ имени А.П. Чехова

Сергей Сосновский, фото: mxat.ru

В воскресенье, 3 июля, ушел из жизни народный артист России, актер МХТ им. Чехова Сергей Сосновский.

Артисту было 67 лет. О его смерти сообщается на сайте театра. О дате прощания информация появится позднее.

В театре рассказали что Сергея Валентиновича в Художественном театре не просто любили, его обожали. "Для каждого из нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись…", - указано в некрологе.

Сергей Сосновский был «звездой» театрального Саратова. Окончив Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова в 1976 году, десять лет он играл в местном ТЮЗе, затем перешёл в Театр драмы имени Ю. П. Киселёва, и сыграл десятки главных ролей. В 2004 году Олег Табаков пригласил Сосновского в труппу МХТ в Москву.

"Актёр выразительный, весь на нерве, с крепкой школой психологического театра, какую в Москве уже не сыскать", – писали критики о его первом появлении на мхатовской сцене.

К работе с народным артистом стремились ведущие режиссёры страны, работавшие в МХТ.

Роли Сосновского в МХТ — Призрак в «Гамлете», Шабельский в «Иванове» Юрия Бутусова, старший Головлёв в «Господах Головлёвых», Густав в «Пьяных» Виктора Рыжакова; Сарафанов в «Старшем сыне» и Сорин в «Чайке» Константина Богомолова, поставленных в «Табакерке».

Последними работами Сергея Валентиновича в МХТ стали Шейлок в «Венецианском купце» (режиссёр Екатерина Половцева), Сумароков в «В окопах Сталинграда» Сергея Женовача и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле Виктора Крамера «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

Сергей Сосновский сыграл около сотни ролей в фильмах и сериалах, в том числе у Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова и других мастеров.