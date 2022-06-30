В Москве завершилось прощание с артистом Пьером Нарциссом

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30 июня 2022, 13:49 Источник: РИА "Новости"

Пьер Нарцисс, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Центральной клинической больнице Москвы днем в четверг, 30 июня, завершилась церемония прощания с артистом Пьером Нарциссом, который скончался 21 июня в возрасте 45 лет от последствий подагры.

Гроб, в котором лежал Пьер Нарцисс на траурной церемонии, был накрыт флагом Камеруна и окружен множеством роз. Бывшая супруга певца Валерия Калачева, заявила, что всегда будет любить его, несмотря на сложность их совместного пути. По словам женщины, он принес очень много добра.

Дочь артиста в свою очередь заявила, что очень любит отца, который был для нее поддержкой и опорой. Каролина-Кристель выразила сожаление в связи с тем, что провела с папой так мало времени и потеряла его так рано.