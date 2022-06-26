Бывшая жена Пьера Нарцисса заявила, что артист перед смертью испытывал муки из-за подагры

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26 июня 2022, 09:39 Источник: Пусть говорят

Пьер Нарцисс, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Бывшая супруга известного артиста Пьера Нарцисса Валерия Калачева в телевизионной передаче сообщила, что экс-участник шоу "Фабрика звезда" перед смертью испытывал муки из-за болезни – подагры.

Пьер Нарцисс ушел из жизни 21 июня в возрасте 45 лет.

Валерия Калачева в эфире "Пусть говорят", заявила, что мочевая кислота оседала на внутренних органах ее бывшего мужа и приводила к их разрушению. По словам женщины, критическая масса солей буквально разъедала певца изнутри. Экс-супруга Пьера Нарцисса выразила уверенность, что он набрал тридцать килограммов именно из-за подагры.