Бывшая жена Пьера Нарцисса сообщила о переносе даты прощания с певцом, так как возник острый форс-мажор

Прощание с певцом Пьером Нарциссом, которое должно было объявлено на субботу, 25 июня, экстренно отменили и перенесли на другую дату. Бывшая супруга артиста Валерия Калачева рассказала, что возник острый форс-мажор, и прощание переносится на среду, 29 июня.
Калачева призвала всех друзей и поклонников певца войти в положение семьи и отказаться сегодня от поездки на траурное мероприятие. "Мы сейчас урегулируем вопросы внутренние между странами, семьями", - бывшая супруга Пьера Нарцисса, мать его дочери.
Валерия уточнила, что прощание пройдет в среду в том же месте с 12 до 15 часов. Прощание с Пьером Нарциссом планировалось провести сегодня в 11:30 в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ.
После этого тело певца должны были отправить на родину в Камерун для захоронения там в фамильном склепе.
Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.