Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в Москве, а похоронят музыканта на его родине в Камеруне

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22 июня 2022, 21:52 Источник: СтарХит

Пьер Нарцисс, фото: Gennadii Usoev, globallookpress.com

Прощание с певцом Пьером Нарциссом пройдет в Москве. Дата и место прощания с музыкантом пока не названы, эти моменты согласовываются. Пьер Нарцисс умер 21 июня. Об уходе из жизни музыканта сообщила его дочь Каролина-Кристель.

Похоронят Пьера Нарцисса на его родине в Камеруне. Эту информацию предоставила бывшая супруга музыканта, мама его дочери Каролины Валерия Калачева.

По словам женщины, на родине, в Камеруне у семьи Пьера Нарцисса фамильный склеп, там похоронены его отец и дяди.

После прощания в Москве тело певца увезут в Камерун. Как уточнила Калачева, на этом настаивают его близкие из Африки, - сообщает «СтарХит».

Концертный директор и друг Нарцисса Сергей Дворцов рассказал, что у певца была астма. Ночью ему сделали экстренную операцию, но он скончался, не приходя в сознание.