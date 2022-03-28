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Представитель Пельша опроверг данные о госпитализации телеведущего

, 11:22

Представитель Пельша опроверг данные о госпитализации телеведущего
телеведущий Валдис Пельш, Anatoly Lomohov/Russian Look

Представитель телеведущего Валдиса Пельша Александр Качан утром в понедельник, 28 марта, сообщил журналистам, что информация о том, что артист попал в больницу не соответствует действительности.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что Валдис Пельш якобы был доставлен в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Александр Качан в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" опроверг вышеуказанные данные и подчеркнул, что с телеведущим все в порядке, госпитализирован он не был. Представитель Пельша уточнил, что разговаривал с ним за тридцать секунд до беседы с журналистами.

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