Валдис Пельш о приглашении его на роль ведущего КВН: речь не идет о смене Маслякова

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16 февраля 2022, 18:06 Источник: teleprogramma.pro

Валдис Пельш, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, что проведет одну из игр нового сезона КВН Высшей лиги вместо заболевшего ковидом Александра Маслякова, сообщает Teleprogramma.pro.

В ответ на вопрос издания, как он отреагировал на предложение заменить бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых, Пельш ответил: «Ну а как тут отреагировать? Когда человек, Александр Масляков – младший, с которым ты давным-давно дружишь, просит тебя подменить Александра Васильевича и провести программу, пока он не выздоровеет».

Пельш заметил при этом, что о смене ведущего речь не идет. «Отобрано пять человек, каждому из которых предложено провести по одной программе. Почему так много ведущих? Это не ко мне. Это либо к Александру Маслякову – младшему, либо к Константину Эрнсту. Я не являюсь функционером канала, человеком, который занимается программированием», — сказал он.

2 февраля Александр Масляков сообщил, что заразился ковидом, вследствие чего вынужден будет пропустить первые игры нового сезона КВН. В качестве кандидатов на замену названы Иван Ургант, Дитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш.