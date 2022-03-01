Анну Нетребко и Валерия Гергиева уволили из Баварской оперы из-за их позиции в отношении российской военной операции в Украине

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1 марта 2022, 15:45 Источник: ТАСС

Анна Нетребко и Валерий Гергиев, Herbert P. Oczeret/globallook.com

Баварская государственная опера разорвала контракт с известной оперной певицей, народной артисткой России Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым из-за их позиции по поводу событий в Украине. Об этом сообщил управляющий директор оперы Серж Дорни.

«В свете ужасной наступательной войны России на Украине и недостаточного дистанцирования Валерия Гергиева и Анны Нетребко Баварская государственная опера отменяет существующее сотрудничество», - написал Дорни во вторник в своем Twitter.

Ранее стало известно, что миланский театр La Scala исключил Нетребко из мартовских спектаклей, а мэр Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра после того, как в ответ на его просьбу «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, дирижер так и не озвучил своей позиции.