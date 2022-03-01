Гергиев отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

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1 марта 2022, 12:19 Источник: ТАСС

Валерий Гергиев, Zamir Usmanov/Global Look Press

Утром во вторник, 1 марта, стало известно, что народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев был отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра (МФО).

Решение об увольнении Валерия Гергиева принял сегодня обер-бургомистр (мэр) Мюнхена Дитер Райтер.

"Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов МФО под его руководством", – подчеркнул градоначальник. Ранее Райтер потребовал от Гергиева "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции РФ на Украине, однако дирижер этого не сделал.