Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" вечером в пятницу, 25 февраля, заявили, что Россия не сможет принять участие в мероприятии в этом году.
Согласно последней информации, которую предоставил Европейский вещательный союз, участник от Российской Федерации не будет представлен на песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году.
Ранее несколько стран, среди которых Финляндия и Швеция, обратились к Европейскому вещательному союзу с призывом отстранить РФ от участия в мероприятии.