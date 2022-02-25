Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году

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25 февраля 2022, 19:33 Источник: РИА "Новости"

Евровидение, Soeren Stache/dpa

Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" вечером в пятницу, 25 февраля, заявили, что Россия не сможет принять участие в мероприятии в этом году.

Согласно последней информации, которую предоставил Европейский вещательный союз, участник от Российской Федерации не будет представлен на песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году.

Ранее несколько стран, среди которых Финляндия и Швеция, обратились к Европейскому вещательному союзу с призывом отстранить РФ от участия в мероприятии.