Песков заявил, что Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, а затем ушел со связи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 февраля, заявил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила вместо него Варшаву, после чего ушла со связи.
Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами сегодня отметил, что после небольшой паузы украинская сторона заявила, что пересматривает идею с проведением переговоров в Минске, а также сообщила, что хочет "ехать в Варшаву". Впоследствии Киев ушел со связи.
Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что Кремль считает чрезвычайно опасным, когда националисты развертывают в крупных городах Украина системы залпового огня.