Песков заявил, что Киев в ответ на идею переговоров в Минске предложил Варшаву, а затем ушел со связи

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25 февраля 2022, 18:39 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 февраля, заявил, что украинская сторона в ответ на идею провести переговоры в Минске предложила вместо него Варшаву, после чего ушла со связи.

Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами сегодня отметил, что после небольшой паузы украинская сторона заявила, что пересматривает идею с проведением переговоров в Минске, а также сообщила, что хочет "ехать в Варшаву". Впоследствии Киев ушел со связи.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что Кремль считает чрезвычайно опасным, когда националисты развертывают в крупных городах Украина системы залпового огня.