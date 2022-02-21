Режиссер Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

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21 февраля 2022, 21:32 Источник: РИА "Новости"

Эмир Кустурица, Hubert Boesl/dpa

Сербский режиссер Эмир Кустурица в воскресенье, 21 февраля, принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская заявила, что Сергей Шойгу отметил роль Эмира Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, а также предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

Отмечается, что кинорежиссер принял предложение и назвал его большой честью. Кустурица выразил надежду на то, что эта работа будет успешной и пообещал постараться сохранить классические ценности.