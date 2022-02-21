Режиссер Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

Сербский режиссер Эмир Кустурица в воскресенье, 21 февраля, принял предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.
Пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская заявила, что Сергей Шойгу отметил роль Эмира Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, а также предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.
Отмечается, что кинорежиссер принял предложение и назвал его большой честью. Кустурица выразил надежду на то, что эта работа будет успешной и пообещал постараться сохранить классические ценности.