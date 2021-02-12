Кинорежиссер Эмир Кустурица привился вакциной «Спутник V»

12 февраля 2021, 09:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Facebook
Всемирно известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 12 февраля, в Россотрудничестве.
"Я уже сделал первый укол", – подчеркнул Эмир Кустурица и добавил, что вторую дозу препарата против коронавирусной инфекции получит 17 февраля.
Кинорежиссер заметил, что большинство жителей Сербии верят в эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Более того, по словам Кустурицы, сербы считают этот препарат лучшим и рассчитывают на то, что в их стране этой вакцины будет как можно больше.
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