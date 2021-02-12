Онищенко объяснил, зачем в России создали три вакцины против COVID-19
12 февраля 2021, 07:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в рамках разговора с журналистами объяснил, зачем в стране разработали три вакцины от коронавируса нового типа.
Онищенко отметил, что Россия располагает вакцинами всех существующих типов: генно-инженерной "Спутник V", синтетической "векторовской" и третьей – "классической, ортодоксальной вакциной".
Депутат Госдумы также заметил, что создав три препарата против коронавирусной инфекции, РФ продемонстрировала всему миру, что научная школа страны, российская иммунология, по-прежнему сохраняет свои лидерские позиции на планете.
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