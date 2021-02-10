Представитель ВОЗ в РФ Вуйнович привилась российской вакциной от COVID-19
10 февраля 2021, 22:04[ «Аргументы Недели» ]
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в среду, 10 февраля, сообщила в беседе с журналистами, что привилась российской вакциной от коронавируса нового типа.
Вуйнович уточнила, что в соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в РФ, где представитель ВОЗ находится, она привилась одним из двух утвержденных на национальном уровне препаратов.
По словам Мелиты Вуйнович, после вакцинации она хорошо себя чувствует. Она также заметила, что решения других людей относительно прививок остается на усмотрение каждого человека и относится исключительно к конфиденциальной и частной жизни.
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