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Разработчики "Спутник V" опубликовали подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Разработчики
вакцина "Спутник V", Kalizhan Ospanov/XinHua

Разработчики российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" в среду, 10 февраля, опубликовали документальное подтверждение своей заявки на регистрацию вакцины в Евросоюзе.

Ранее сегодня европейский регулятор заявил, что не получал от российской стороны заявку на регистрацию "Спутника V".

Разработчики приняли решение ответить на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что его сотрудники не могут найти заявку. Они опубликовали на страничке в социальной сети Twitter снимок документа от 29 января 2021 года.

ЕТ

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