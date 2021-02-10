Европейский регулятор утверждает, что не получал заявку на регистрацию «Спутника V»

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10 февраля 2021, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в среду, 10 февраля, заявило что не получало заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

В заявлении европейского регулятора подчеркнули, что к настоящему моменту ЕМА не получила заявку на постепенную экспертизу или же выдачу регистрационного удостоверения для вакцины, созданной в России, несмотря на заявления, утверждающие обратное.

Напомним, накануне сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Уточнялось, что данная заявка принята.