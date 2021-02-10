Европейский регулятор утверждает, что не получал заявку на регистрацию «Спутника V»
10 февраля 2021, 19:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в среду, 10 февраля, заявило что не получало заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".
В заявлении европейского регулятора подчеркнули, что к настоящему моменту ЕМА не получила заявку на постепенную экспертизу или же выдачу регистрационного удостоверения для вакцины, созданной в России, несмотря на заявления, утверждающие обратное.
Напомним, накануне сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Уточнялось, что данная заявка принята.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.