ЕС принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
9 февраля 2021, 10:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром во вторник, 9 февраля, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Сообщается, что данная заявка принята.
Согласно последней информации, скорость одобрения заявки на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС определяется Европейским агентством лекарственных средств.
Ранее стало известно, что лекарственный регулятор ЕС завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса нового типа, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
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