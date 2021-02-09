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ЕС принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЕС принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Утром во вторник, 9 февраля, стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций в конце января подал заявку на регистрацию в Евросоюзе вакцины "Спутник V". Сообщается, что данная заявка принята.

Согласно последней информации, скорость одобрения заявки на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС определяется Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее стало известно, что лекарственный регулятор ЕС завершил консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса нового типа, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

ЕТ

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