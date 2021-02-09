Российская вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации лекарственного регулятора ЕС

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9 февраля 2021, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА – к настоящему моменту завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V".

Согласно последней информации, теперь возможна подача заявки для регистрации российского препарата на рынке Евросоюза.

Подчеркивается, что процесс научного консультирования является в Европейском агентстве по лекарственным средствам хорошо отлаженным. Вышеуказанный этап доступен абсолютно всем компаниям в целях облегчения подготовки их программы разработки.