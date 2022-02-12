Народную артистку России Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище

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12 февраля 2022, 13:21 Источник: РИА Новости

Зинаида Кириенко, фото: Anatoly Lomohov, globallookpress.com

Народную артистку России Зинаиду Кириенко проводят в последний путь во вторник, 15 февраля. В Союзе кинематографистов в субботу назвали дату и место, где можно будет проститься с актрисой.

По данным Союза, церемония прощания с Зинаидой Кириенко пройдет в Большом зале Дома кино, начало в 11 часов. Похоронят актрису в тот же день на Троекуровском кладбище в Москве.

Советская и российская актриса Зинаида Кириенко ушла из жизни 12 февраля, в одной из столичных больниц, куда была госпитализирована с ковидом. Кириенко было 88 лет.

Сегодня Зинаиду Георгиевну вспоминают ее коллеги Лариса Лужина и Елена Драпеко.