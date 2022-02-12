Актриса Драпеко назвала Кириенко «удивительной и общительной женщиной»

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12 февраля 2022, 13:04 Источник: RT

Зинаида Кириенко, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, российская актриса кино Елена Драпеко рассказала, что была знакома с ушедшей из жизни народной артисткой РСФСР Зинаидой Кириенко много-много лет. По ее словам, звезда фильма «Тихий Дон» была удивительной женщиной.

«Удивительная была женщина и блестящая актриса. Она снималась мало, но каждая её роль была очень запоминающейся… А когда не было съёмок, она очень много выступала, в том числе с шефскими концертами. Я несколько раз попадала с ней на такие концерты»,- поделилась депутат с RT.

Драпеко отметила, что Кириенко «была очень общественным человеком». Она добавила, что Зинаида Михайловна много лет была в правлении Гильдии актёров кино России и Центрального дома работников искусств, а также часто выступала перед ветеранами.

«Уходит время великого советского кино»,- резюмировала актриса.