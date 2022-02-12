Лариса Лужина: Зинаида Кириенко была очень жизнерадостным человеком

Народная аристка Лариса Лужина поделилась воспоминаниями об актрисе Зинаиде Кириенко. Легенда нашего кино, народная актриса Зинаида Кириенко скончалась на 89 году жизни.
По воспоминанию Ларисы Лужиной, Зинаида Кириенко была хорошей и надежной подругой, как на съемочной площадке, так в жизни, вне работы. Кириенко была очень жизнерадостным человеком. По признанию Лужиной, ей не верится, что не стало Зинаиды Георгиевны.
Лужина рассказала о последней встрече с коллегой. Они виделись недели полторы назад, она была веселой, в хорошем настроении, танцевала. "Я даже не знала, что у нее болезнь, она ничего об этом не говорила", - рассказала Лариса Лужина. Кириенко не говорила своим знакомым о болезни.
Представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев сообщил в субботу, 12 февраля, что госпитализированная с коронавирусной инфекцией Зинаида Кириенко умерла.
Актриса, известная по ролями Натальи Мелеховой в фильме "Тихий Дон" Сергея Герасимова, Ирины в картине Сергея Бондарчука "Судьба человека", матери Сани Григорьева в "Двух капитанах" Евгения Карелова и Марьяны в фильме "Казаки" Василия Пронина, Зинаида Кириенко умерла прошлой ночью.