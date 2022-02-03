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В Москве провожают в последний путь Виктора Мережко

, 13:11

В Москве провожают в последний путь Виктора Мережко
Виктор Мережко, Lev Ilyin/globallook.com

В Москве в четверг провожают в последний путь актёра, сценариста, режиссёра, народного артиста Виктора Мережко.
Церемония прощания с Виктором Мережко прошла в Центральном доме кинематографистов. Проститься с ним пришли родственники, друзья, коллеги, поклонники таланта.

Простились с Виктором Мережко глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, режиссер Вера Токарева, представитель Ростовского землячества в Москве Ирина Бирюкова, каскадер Игорь Панин.
Сильно плакала дочь Мережко Мария. Со слезами на глазах сказал прощальные слова Герасимов. Они были близкими друзьями с Мережко.

"Цельный человек, верный в дружбе, в творчестве, в искусстве. Верный жене, которую обожал, верный детям. Величайший сценарист нашего времени, у него нет ни одной проходной картины", - сказал Евгений Герасимов, - сообщает news.ru.
Похоронят Мережко на Троекуровском кладбище, где похоронена его жена.

Виктор Мережко умер 30 января.

Артист Виталий Максимов рассказал о последнем разговоре с другом.

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