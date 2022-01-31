Дочь Виктора Мережко рассказала, что незадолго до смерти режиссер перенес коронавирус

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31 января 2022, 09:16 Источник: НТВ

Виктор Мережко, Lev Ilyin/globallook.com

Незадолго до смерти Виктор Мережко, вероятно, перенес коронавирус. Он скончался после срочной операции по удалению тромба, рассказала его дочь Мария.

По словам дочери, Виктор Мережко заболел в декабре. «Вероятно, это был коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением»,- рассказала она.

10 января родственники практически насильно увезли режиссера в больницу. Выяснилось, что у него поражение легких 90%. Врачам Боткинской больницы Петербурга, где лечился Мережко, удалось стабилизировать его состояние.

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел»,- рассказала Мария.

Сценарист, режиссер, драматург и писатель Виктор Мережко умер 30 января на 85-м году жизни. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой, умершей в 1997-м году.

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