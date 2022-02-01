Артист Виталий Максимов рассказал о последних днях своего друга сценариста и режиссера Виктора Мережко

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1 февраля 2022, 07:58 Источник: Виталий Максимов

Виктор Мережко, фото: facebook.com

Актера, сценариста и режиссера Виктора Мережко вспоминает его близкий друг артист Виталий Максимов.

Мережко не стало 30 января. В тот же день ушел народный артист Леонид Куравлев.

Мережко было 84 года. Он скончался от последствий коронавируса. "...невольно возник вопрос: если такой один день, то какой же будет дальше этот 2022 год?! Такие безвозвратные потери!" - написал в соцсети Виталий Максимов.

Он знал Мережко десятки лет, а близко они стали общаться с апреля прошлого года.

Виктор Мережко жил в Санкт-Петербурге. Он переехал в северную столицу к сыну Ивану и очень полюбил этот город. "В апреле 2021 он написал мне, что делает по утрам зарядку- по 100 приседаний и по 50 отжиманий от пола...это в 84 года...", - рассказал Виталий Максимов.

По словам Максимова, пять дней назад Мережко позвонил ему "из Питера и сказал, что поправляется, попросил передать привет Никите (Михалкову - АН) и пожелал ему и мне здоровья...". "Я поинтересовался, нужна ли помощь, не понимая, что он со мной прощается...", - пишет Максимов.

А недели две назад Мережко сообщил, что "попал под машину и лег на лечение и восстановление в хороший медицинский реабилитационный центр".

"Просил никому об этом не рассказывать, потому что не хотел, чтобы его одолевали наглые «желторотые сплетники»... Я, конечно же, не распространялся", - поделился Виталий Максимов. Он отметил, что у Мережко "голос при этом был каким-то сипловатым, затрудненным, явно ослабевшим".

"Виктор Иванович... Как он сам говорил: «Я - женский драматург!» Но мы-то знаем, что «Здравствуй и прощай», «Трын - трава», «Вас ожидает гражданка Никонорова», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Прости»... и ещё более 80 фильмов по его сценариям, это - о нас, о всех, и мужчинах, и женщинах, о родителях и детях, об общей нашей родне, то есть, о Родине, которую он очень любил...", - вспоминает о Мережков друг.

Дочь режиссера Мария Мережко рассказала, что отца госпитализировал, когда у него было поражение легких 90 %. Врачи в Боткинской больнице в Петербурге лечили его, он пошел на поправку. Но отнялась нога. Решили делать операцию. Мережко перевезли в другую больницу. Ему стало хуже.

Похоронят Виктора Мережко в Москве на Троекуровском кладбище, где покоится его жена.

Виталий Максимов - актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

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