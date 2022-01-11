Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

Певицу Марину Хлебникову, которая 18 ноября прошлого года пострадала в результате пожара в московской квартире, выписали из больницы. Артистку отпустили при условии, что она будет соблюдать все предписания.
Марина Хлебникова подчеркнула, что очень рада выписке из медицинского учреждения. Певица добавила, что пока не может вернуться домой и некоторое время будет жить у друзей. Артистка также поблагодарила поклонников за их поддержку и помощь.
Напомним, после пожара знаменитость госпитализировали с отравлением угарным газом и множественными ожогами.
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