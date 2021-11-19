Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии после пожара

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19 ноября 2021, 07:07 Источник: телеканал "360"

Марина Хлебникова, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Марина Хлебникова, которая в четверг пострадала в результате пожара в московской квартире, в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Соответствующую информацию предоставил источник.



Подчеркивается, что Марина Хлебникова была доставлена в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как сообщает телеканал "360", врачи оценивают состояние артистки как тяжелое, но стабильное.

Накануне вечером стало известно, что певица пострадала в результате возгорания в квартире на четвертом этаже в доме на улице Ратной. Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Из квартиры были спасены пять человек.

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