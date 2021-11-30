Телеведущий Дмитрий Борисов: Александр Градский был настоящей звездой мирового уровня

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30 ноября 2021, 20:04 Источник: Телепрограмма

Александр Градский, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Борисов назвал музыканта Александра Градского настоящей звездой мирового уровня.

Народный артист России Александр Борисович Градский ушёл из жизни 28 ноября на 73 году жизни.

Певец с уникальным голосом несколько лет работал на Первом канале наставником в шоу "Голос". Последние съемки проходили в начале ноября. Программу показали на телевидении 26 ноября. Вечером того дня Градского госпитализировали.

После смерти Градского программа «Пусть говорят» на Первом канале была посвящена ему. Ведущий программы Дмитрий Борисов сказал, что Александр Борисович уже в свои юные годы собирал стадионы. После выхода на экраны фильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» музыкант мог купить себе автомобиль «Жигули» за шесть тысяч рублей. Как заметил Борисов, это бешеные деньги по тем временам.

Телеведущий сказал, что Градский был всегда человечным, - сообщает Тeleprogramma.pro. Дмитрий Борисов также отметил, что музыкант мог вскружить голову любой женщине, особенно красивой. «Он был настоящей звездой мирового уровня», - заключил телеведущий.

За месяц до смерти Александр Градский женился на своей возлюбленной, красавице, модели из Украины Марине Коташенко, родившей музыканту двоих сыновей. Когда они познакомились, Градскому было 55 лет, а Коташенко - 20.

1 декабря Александра Градского проводят в последний путь.

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