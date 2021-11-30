Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище
30 ноября 2021, 18:10
Народного артиста России, рок-музыканта, певца, композитора, наставника Александра Градского проводят в последний путь в среду, 1 декабря. На сайте театра «Градский Холл» сообщается, что гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30.
В театре предупредили, что прощание с Александром Борисовичем Градским пройдёт в частном формате без аккредитации СМИ. Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. У него остались жена Марина Коташенко и четверо детей.
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