Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

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30 ноября 2021, 18:10

Александр Градский, фото: vk.com/gradsky_hall

Народного артиста России, рок-музыканта, певца, композитора, наставника Александра Градского проводят в последний путь в среду, 1 декабря. На сайте театра «Градский Холл» сообщается, что гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30.

В театре предупредили, что прощание с Александром Борисовичем Градским пройдёт в частном формате без аккредитации СМИ. Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. У него остались жена Марина Коташенко и четверо детей.

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