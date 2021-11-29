Источник: Александр Градский и Марина Коташенко поженились месяц назад

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29 ноября 2021, 19:49 Источник: МК

Александр Градский

Певец, наставник шоу "Голос" Александр Градский и Марина Коташенко состояли в официальном браке. После ухода из жизни Градского в СМИ появились версии, что мать его двоих младших детей модель и актриса Марина Коташенко останется без наследства.

Источник "МК" близкий к семье покойного, раскрыл, что Градский и Коташенко были женаты, они расписались примерно месяц назад.

Александр Градский и уроженка Киева Марина Коташенко жили вместе 17 лет. Модель родила Градскому двоих сыновей Сашу и Ваню. В семье музыканта царили мир и согласие. Пара все годы жила без регистрации брака, якобы идти в ЗАГС не хотел знаменитый артист.

В сентябре Градский болел коронавирусом. Возможно, он, ориентируясь на свое состояние здоровья, понимал, что в случае его ухода Марина Коташенко может оказаться в сложной ситуации.

Примерно месяц назад брак между Градским и Коташенко был зарегистрирован. Теперь мать сыновей музыканта сможет претендовать на имущество покойного мужа по закону.

Рок-музыкант, певец, наставник Александр Градский умер 28 ноября. Ему было 72 года. У него остались 37-летняя жена и четверо детей. Марина Коташенко была четвёртой женой музыканта.

Видео: А.Градский - "Любовь"(к-ф "Романс о Влюблённых")

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