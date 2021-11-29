Каких женщин любил Александр Градский

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29 ноября 2021, 16:59 Источник: Тeleprogramma.pro

Марина Коташенко, фото из Facebook.com

Александр Градский познакомился с Мариной Коташенко, когда ему было 55, а ей 20 лет. Музыкант ехал на автомобиле по центру Москвы, увидел идущую по Арбату красавицу-блондинку и остановился около девушки.

Градский предложил девушке воспользоваться шансом «прикоснуться к истории». По словам музыканта, тогда Марина не знала, кто такой Градский. Это было в 2003 году.

Марина Коташенко родила мэтру двоих сыновей - Александра и Ивана. Официально влюбленные свои отношения не оформили, просто жили семьёй. Марина до последнего дня была рядом с мужем, который, как в исполняемой им песне «В полях под снегом и дождем», укрывал ее от зимних вьюг, - сообщает Teleprogramma.pro. Гражданская жена Градского - модель, актриса.





Женщины влюблялись в его харизму, силу духа и, конечно, музыку. И Градский отвечал им взаимностью.

Когда композитор сочинял музыку к фильму Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», он познакомился со студенткой Натальей Смирновой. Они влюбились друг в друга. Но потом отношения стали ухудшаться. Они надеялись, что все восстановится после свадьбы. Но прожили только три месяца.

Второй женой Александра Градского стала актриса Анастасия Вертинская. После знакомства на вечеринке в Москве Градский пытался ухаживать за девушкой, но тогда она не обратила на него никакого внимания.

А через полгода неожиданно приехала к певцу в спортивный лагерь в Крыму, где он выступал с концертом.

Градский и Вертинская поженились, но через два года их брак распался.

Со всеми бытовыми сложностями выдержала Ольга Фартышева. Третья супруга Градского была моложе музыканта на 11 лет. Ольге исполнилось 20, Александру Градскому было чуть за 30, и они поженились. В семье родились сын Даниил и дочь Мария. В течение 20 лет Ольга была рядом с Александром Борисовичем: ждала его с репетиций, концертов, обеспечивала тыл. Развод случился по инициативе женщины. Дети остались с отцом.

Народный артист России, музыкант, наставник шоу "Голос" Александр Градский умер в ночь на воскресенье, 28 ноября, в больнице.

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