Пятый канал: в ночь на воскресенье ушёл из жизни Александр Градский

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28 ноября 2021, 07:04

Александр Градский, фото: vk.com/alexandergradsky

Народный артист России, музыкант, наставник шоу "Голос" Александр Градский умер в ночь на воскресенье, 28 ноября, в больнице. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

"Пятый канал" со ссылкой на свой источник сообщил, что сердце Градского остановилось около двух часов ночи.

В пятницу в СМИ появились новости об экстренной госпитализации Александра Градского, его положили в реанимацию с подозрением на инсульт. Здоровье знаменитого исполнителя ухудшилось после заболевания в сентябре коронавирусной инфекцией.

Александр Борисович Градский – певец, поэт, композитор, кинокомпозитор, мультиинструменталист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ, Народный артист России.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году он окончил Музыкально-педагогический институт (сейчас Российская академия музыки) имени Гнесиных по классу вокала. С 1975 по 1976 год учился в Московской консерватории по классу композиции (класс Тихона Хренникова).

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