Анна Калашникова призвала молиться за Александра Градского

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27 ноября 2021, 18:49

Александр Градский, фото: vk.com/alexandergradsky

Телеведущая, актриса и модель Анна Калашникова призвала молиться за знаменитого российского музыканта, наставника шоу "Голос" Александра Градского. Градский на днях попал в больницу. СМИ написали, что артист был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт.

Телезрители, поклонники шоу "Голос" заметили, как бледен, тих и слаб был в программе Градский. В комментариях к записи шоу призывали руководство Первого канала обратить внимание, как плохо выглядит музыкант.

Анна Калашникова огорчена новостью о здоровье Градского. По ее словам, она знала, что Александр Борисович переболел коронавирусом и после выздоровления ему было тяжело ходить. Калашникова рассказала, что у него было 70 % поражения легких. Но Градский находил силы на работу, приезжал на съемки "Голоса".

Сейчас Анна Калашникова вспомнила Анастасию Заворотнюк, которая лечилась от онкологии. Поклонники помогали ей тем, что молились за нее. Как отметила Анна Калашникова, когда актриса была в тяжёлом состоянии, ей помогла коллективная молитва.

Калашникова призывала всех поклонников Александра Градского объединиться для коллективной молитвы,- сообщает "Собеседник". По её мнению, коллективная молитва поможет спасти Александра Борисовича.

"МК" пишет, что днем 26 ноября Александр Градский попросил своих близких помочь ему дойти до ванной комнаты, чтобы привести себя в порядок. Но сначала артист решил немного посидеть. И в этот момент он потерял сознание. Домашние не могли привести его в сознание в течение часа, вызвали бригаду "скорой помощи". "Скорая" доставила Градского в клинику с подозрением на обширное кровоизлияние в головном мозге.

По данным "МК", Градский выходил из дома в ноябре один раз, ездил на съемку шоу "Голос". Везли музыканта на каталке в специальной машине.

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