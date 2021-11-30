Поклонники Александра Градского вспоминают фильм Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых»

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30 ноября 2021, 17:10 Источник: Андрей Кончаловский

Александр Градский, фото: vk.com/alexandergradsky

Поклонники музыканта, певца, композитора Александра Градского вспоминают фильм Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых». Градский написал музыку для этого кинофильма.

Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября. Это стало шоком для многих его поклонников и людей, кто с ним работал. Андрей Кончаловский поделился воспоминанием в своём блоге. По словам режиссёра, их знакомство случилось в 1973 году в студии, где работал Градский.

Кончаловский считает, у них «случилась любовь с первого взгляда» и режиссёр был уверен, что только Градский будет писать музыку к фильму «Романс о влюбленных». Он чётко верил в талант и музыкальность композитора.

Режиссёр полагает, что «Романс о влюбленных» получился самым успешным фильмом из всех, что он снял в СССР. До сих пор Кончаловский получает письма от 50, 60, 70-летних. Люди пишут, что смотрели фильм, когда было 10 лет, кто-то посмотрел его 8 раз, когда было 15. По оценке Андрея Кончаловского, «молодежным, романтическим, необычным для СССР, сделанным в стиле рок-оперы, фильм получился благодаря великолепной музыке Саши Градского».

«Я смотрела этот фильм 25 раз. Причем 8 раз подряд. Градский великолепен! Так эту песню спеть никто не сможет! Молодой Градский...наше поколение заслушивалось его песнями», «Этот фильм и эти песни - это то кем я есть сейчас! Это то что пронесла через всю мою жизнь!!! Это моя песня!!!В любое время , начиная с 1977 года, эта песня живет во мне! А Градский, Конечно, непререкаемый талантище!», «Несомненно гениальный певец и композитор! Тогда в 70х пр.века ошеломил всех и обозначил недосягаемый уровень в современной музыке!Я был в глубоком шоке от переживаний! Светлая, немеркнущая память великому артисту!» - пишут в комментариях к песне «Любовь» из фильма «Романс о влюблённых». (орфография и пунктуация авторов сохранены)

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