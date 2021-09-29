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Директор Театра сатиры Агаев рассказал, что худрук Александр Ширвиндт находится на больничном

, 17:00 Источник: РИА Новости

Директор Театра сатиры Агаев рассказал, что худрук Александр Ширвиндт находится на больничном
Александр Ширвиндт, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится на больничном, он дома, не в больнице. Директор Театра Сатиры Мамед Агаев в среду рассказал, что на сегодняшний день никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича Ширвиндта с поста художественного руководителя театра не было.

По словам Агаева, у Ширвиндта сейчас больничный лист.

Александр Ширвиндт в понедельник, 27 сентября, сообщил о своем уходе с поста худрука Московского академического театра сатиры. В труппе театре активно обсуждают тему ухода худрука.

Актриса Театра сатиры Алена Яковлева рассказала, что коллектив давно был готов к решению Александра Ширвиндта покинуть пост.

Народная артистка России, актриса Театра сатиры Наталья Селезнева не может поверить, что Александр Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя.

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