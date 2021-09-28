Алена Яковлева рассказала, что коллектив Театра сатиры давно был готов к решению Александра Ширвиндта покинуть пост худрука

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28 сентября 2021, 20:42 Источник: teleprogramma.pro

Алена Яковлева, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Актриса Театра сатиры Алена Яковлева рассказала, что коллектив давно был готов к решению Александра Ширвиндта покинуть пост художественного руководителя театра. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт в понедельник, 27 сентября, сообщил о своем уходе с поста худрука Московского академического театра сатиры. Ширвиндт уже подал заявление об увольнении в Департамент культуры Москвы.

Актеру, режиссеру, руководителю театра минувшим летом, 19 июля, исполнилось 87 лет.

В Театре сатиры в эти дни обсуждают решение худрука, который руководил театром 20 лет, покинуть свой пост.

Алена Яковлева раскрыла, что Александр Анатольевич давно собирался это сделать, поскольку возраст серьезный у него, работать тяжеловато. По словам актрисы, для труппы известие об уходе с поста худрука не стало шоком.

Также ведущая актриса Театра сатиры поделилась, что с начала сентября труппа не собиралась ни разу. Яковлева рассказала что в театре пока нет новых проектов, планов, все ждут каких-то новых решений, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее актер Юрий Горин раскрыл подробности об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры.

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