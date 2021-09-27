Актер Юрий Горин сообщил, что Ширвиндт не раз говорил о плохом самочувствии

Аргументы Недели → Культура 13+

27 сентября 2021, 20:31 Источник: Газета.ру

Александр Ширвиндт, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Юрий Горин раскрыл подробности об уходе Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. 27 сентября Народный артист РСФСР сам подтвердил данную информацию.

«Я знаю, что причина ухода Ширвиндта - уважительная, он уходит по состоянию здоровья. Он считает, что не может выполнять свои обязанности полноценно в 87 лет»,- поделился Горин.

Сценарист добавил, что общался с Ширвиндтом два-три дня назад. Тогда актер ему сказал, что действительно плохо себя чувствует.

Горин уточнил, что разговоры об уходе артиста из театра шли на протяжении двух лет. Он назвал решение Ширвиндта «трудным, но честным». По его словам, режиссер не хотел, чтобы его «выносили из театра вперед ногами».

При этом директор Театра сатиры Мамед Агаев заявил, что ничего не знает о решении актёра.

Ранее Александр Ширвиндт поблагодарил всех за долготерпение. Он напомнил, что «ровно 20 лет и 7 месяцев назад по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз». Педагог пояснил, что лимит ограничен.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости