Народный артист Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры

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27 сентября 2021, 14:03 Источник: ТАСС

Александр Ширвиндт, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт в понедельник сообщил о своем уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Ширвиндт уже подал заявление об увольнении в Департамент культуры Москвы. Худруку театра Сатиры прошлым летом, 19 июля, исполнилось 87 лет.

"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность",- как всегда с юмором сказал Александр Анатольевич.

Ширвинд напомнил, что "ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу".

О своем увольнении с поста худрука народный артист лично сообщил "во избежание уже возникших кривотолков и домыслов".

Ширвинд отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

"Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром",- цитирует Александра Ширвиндта ТАСС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Ширвиндт (@alexander_shirvindt.fan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Ширвиндт (@alexander_shirvindt.fan)

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