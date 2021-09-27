Народный артист Александр Ширвиндт объявил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт в понедельник сообщил о своем уходе с поста художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Ширвиндт уже подал заявление об увольнении в Департамент культуры Москвы. Худруку театра Сатиры прошлым летом, 19 июля, исполнилось 87 лет.
"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность",- как всегда с юмором сказал Александр Анатольевич.
Ширвинд напомнил, что "ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу".
О своем увольнении с поста худрука народный артист лично сообщил "во избежание уже возникших кривотолков и домыслов".
Ширвинд отметил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.
"Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром",- цитирует Александра Ширвиндта ТАСС.
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