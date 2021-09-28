Наталья Селезнева: Я не могу представить Театр сатиры без Александра Ширвиндта

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28 сентября 2021, 21:19 Источник: teleprogramma.pro

Наталья Селезева, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Народная артистка России, актриса Театра сатиры Наталья Селезнева не может поверить, что Александр Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя. Селезнева служит в Театре сатиры почти всю свою жизнь, 20 лет работает под руководством Ширвиндта.

27 сентября Александр Анатольевич Ширвиндт публично объявил, что он написал заявление об уходе. Незадолго до этого он проходил плановое обследование в больнице и результаты показали, что напряженная работа уже не идет на пользу.



Актриса Театра сатиры Алена Яковлева и другие актеры поделились, что с начала сентября у труппы не было ни одного сбора, никаких репетиций.

Наталья Селезнева назвала шоком официальное объявление шоком. По ее словам, они с Александром Анатольевичем "столько вместе проработали вместе, проехали столько городов с гастролями".

Для нее Ширвиндт — "любимый и родной человек, как брат".

По мнению Селезневой, театр ждет тяжелое время, ей сложно представить себе этот театр без Ширвиндта,- сообщается на сайте Teleprogramma.pro.

Как считает Наталья Селезнева, окончательно Александр Анатольевич не забросит свое родное дело, он будет держать руку на пульсе.

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