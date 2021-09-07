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Власти Франции назвали дату и место прощания с Жан-Полем Бельмондо

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Власти Франции назвали дату и место прощания с Жан-Полем Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо, фото: SVEN SIMON, globallookpress.com

Церемония прощания со знаменитым французским актёром Жан Полем Бельмондо пройдёт в четверг, 9 сентября, в Доме Инвалидов в Париже. Газета Le Parisien во вторник написала об этом со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

Жан Поль Бельмондо умер в 6 сентября. Легендарному актёру было 88 лет. Французские СМИ со ссылкой на адвоката артиста написали, что Бельмондо умер у себя дома в Париже. По словам представителя актёра, «он был очень уставшим какое-то время, скончался спокойно».

Члены семьи  Бельмондо сделали заявление после трагического события. Близкие знаменитого артиста выразили уверенность в том, что его искренняя улыбка "никуда не денется".

Уход актёра потряс его коллегу Алена Делона. «Я абсолютно подавлен», - признался Делон.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Бельмондо национальным достоянием.

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Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

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