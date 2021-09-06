Ален Делон об уходе Бельмондо: «Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад»
6 сентября 2021, 22:55
Знаменитый французский актер Ален Делон потрясен уходом из жизни своего легендарного коллеги. Актер театра и кино Жан Поль Бельмондо умер на 89 году жизни. Французские СМИ со ссылкой на адвоката артиста написали, что Бельмондо умер у себя дома в Париже.
По словам представителя артиста, «он был очень уставшим какое-то время, скончался спокойно».
85-летний Делон в интервью телеканалу CNews сказал: «Я абсолютно подавлен». Комментируя уход Бельмондо, Делон признался: «Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад».
Делона и Бельмондо считали соперниками, но актеры играли вместе в нескольких фильмах «Борсалино», «Будь красивой и молчи», «Один шанс на двоих».
Делон ранее говорил, что «без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона – Бельмондо».
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