Аргументы Недели Культура 13+

Ален Делон об уходе Бельмондо: «Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад»

, 22:55

Ален Делон об уходе Бельмондо: «Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад»
Ален Делон, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Знаменитый французский актер Ален Делон потрясен уходом из жизни своего легендарного коллеги. Актер театра и кино Жан Поль Бельмондо умер на 89 году жизни. Французские СМИ со ссылкой на адвоката артиста написали, что Бельмондо умер у себя дома в Париже.

По словам представителя артиста, «он был очень уставшим какое-то время, скончался спокойно».

85-летний Делон в интервью телеканалу CNews сказал: «Я абсолютно подавлен». Комментируя уход Бельмондо, Делон признался: «Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад».

Делона и Бельмондо считали соперниками, но актеры играли вместе в нескольких фильмах «Борсалино», «Будь красивой и молчи», «Один шанс на двоих».

Делон ранее говорил, что «без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона – Бельмондо».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Интервью

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Экономика

В мире

Общество

Политика

Экономика

Общество

Общество

Политика

Политика