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6 сентября 2021, 17:37

Жан Поль Бельмондо, фото: vk.com/jean_paul_belmondo_1

Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо. Легендарному актёру было 88 лет. Об уходе из жизни артиста пишут французские СМИ со ссылкой на адвоката Бельмондо.

О причине смерти всемирно известного актера пока не сообщается. У Бельмондо остались дети и внуки.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года.

На вопрос от главном в жизни актер отвечал: "Моя семья. Мои родители, мои дети, мои внуки, мои женщины".

Фильмы, с участием Бельмондо:

На последнем дыхании (1960)

Чочара (1960)

Картуш (1961)

Человек из Рио (1963)

Безумный Пьеро (1965)

Супермозг (1969)

Борсалино (1970)

Великолепный (1973)

Страх над городом (1975)

Частный детектив (1976)

Чудовище (1977)

Кто есть кто? (1979)

Игра в четыре руки (1980)

Профессионал (1981)

Ас из асов (1982)

Вне закона (1983)

Одиночка (1986)

Баловень судьбы (1988)

Но больше он любил театр.

"Моя первая любовь - театр. И это неизменно", - отвечал артист на вопрос, что больше любит. Не сожалел он, что не сыграл какую-либо роль: "Я никогда ни о чем не жалею. В моей жизни хватало прекрасных ролей"

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