Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Аргументы Недели → Интервью 13+

14 февраля 2021, 17:23 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".



- Вы считаете себя "баловнем судьбы"?

- Я доволен судьбой, но я не баловень. Ко мне популярность не пришла сразу, а потребовалось много времени, чтобы ее заслужить. Я не поступил с первого раза в Консерваторию драматического искусства, а когда туда попал, то меня долго не замечали преподаватели. Мой путь - сложный путь в искусстве.

- Это правда, что вы в детстве "работали моделью"?

- Частично... В детстве я был моделью для своего отца-архитектора. Он лепил с меня маленьких купидончиков.

- Вы сыграли более, чем в 100 фильмах. А какой фильм для вас особенно важен?

- Пожалуй... " На последнем дыхании", "Человек из Рио". Мне сложно сказать - почему? Я так чувствую.

- Ваши положительные черты характера?

- Простота и искренность.

- А отрицательные черты характера?

- У Жан-Поля Бельмондо нет отрицательных черт в характере (смеется).

- Почему вы женщин называете "подарком, который сам себя упаковывает"?

- Женщина - подарок судьбы для мужчины. И женщина сама, всегда сама, выбирает мужчину. Она словно "упаковывает" себя, когда соблазняет нас, бедных, наивных мужчин (смеется).

- Ходят слухи, что вы очень не любите журналистов. За что?

- Кто вам такое сказал? Это клевета! Я не люблю глупых журналистов! И не люблю глупые вопросы!

- Вы были спокойным, послушным ребенком?

- Я был задирой и любил похулиганить.

- Вы с детства занимались серьезно боксом. Почему спорт не стал, в дальнейшем, вашей профессией?

- Да, я серьезно занимался боксом. И даже стал чемпионом Парижа в полусреднем весе. Но я и не мечтал, что спорт станет моей профессией и жизнью. Я мечтал о кино и сцене.

- Это правда, что в вас течет итальянская кровь?

- Все верно. Вы хорошо подготовились. Мой дед и бабушка (по папиной линии) были родом из Сицилии.

- В чем секрет вашей популярности?

- Лучше об этом спросить у зрителей и у критиков. Думаю, что я очень много работал над собой. И у меня никогда не кружилась голова от успеха. Я был самим собой. Всегда.

- Что для вас деньги?

- Деньги? Деньги дают возможность сделать счастливым близких людей... Впрочем, не только близких...

- Как это понять?

- Мне доставляет удовольствие, когда люди рядом со мной счастливы и здоровы. И если я могу им в этом помочь - помогаю.

- Французы называют вас "рыцарь"...

- Правда? Спасибо. Приятно.

- Простите, но ходят слухи, что вы с Делоном терпеть не можете друг друга. Это правда?

- Что за глупость! Делон - прекрасный актер. Мы знаем друг друга больше 20 лет. Мы общаемся. Но мы не близкие друзья.

- В одном интервью вы рассказывали, что интерес к женщинам у вас появился... в шесть лет...

- И что? Ребенок познает мир. И это нормально.

- Вы в жизни Казанова?

- Что вы... Я самый обычный мужчина, который просто обожает женщин.

- Как можно соблазнить Жан-Поля Бельмондо?

- У каждой женщины свои приемы. А для меня важна харизма в женщине. Это надо почувствовать.

- Страдали ли вы от неразделенной любви?

- В жизни всякое бывало... Но я не буду развенчивать миф о Казанове - Бельмондо.

- Вас может раздражать женщина?

- Вполне. Если она неопрятна и глупа.

- Вы человек, который может уступить или же будете "стоять до победного"?

- Думаю, что я легкий человек. У меня есть разум. Меня можно уговорить... логикой.

- Как Жан-Поль Бельмондо ухаживает за женщинами?

- Как и любой француз.

- Всегда ли хороша страсть?

- Это правда, что на съемках вы не пользовались никогда услугами каскадеров?

- Ерунда. Я пользовался услугами каскадеров. Правда мне было тогда немного за 50...

- Почему вы в 1988 году отказались от престижной премии "Сезар" за фильм "Баловень судьбы"?

- Это личное. Когда-то скульптор, который создал статуэтку "Сезар" плохо отозвался о моем отце. Как же я мог ее взять?

- Для вас мнение отца было всегда значимым?

- Конечно. Мой отец был прекрасным, добрым, искренним человеком. Мне было всегда важно то, что он говорил и делал.

- Ваша любовь - театр или кино?

- Моя первая любовь - театр. И это неизменно.

- Сожалеете вы о несыгранных ролях?

- Я никогда ни о чем не жалею. В моей жизни хватало прекрасных ролей.

- Самая нелепая сплетня о вас?

- Я живу так, что не допускаю о себе нелепых сплетен. Я не знаю, какие сплетни обо мне ходят по Парижу.

- Вы часто бываете у себя на острове в Карибском море?

- Вот уж сплетня! У меня никогда не было острова на Карибском море! И мне никогда не хотелось его иметь!

- С высоты прожитых лет, вы можете сказать, что для вас было главным в жизни?

- Моя семья. Мои родители, мои дети, мои внуки, мои женщины.

- Стоит ли реанимировать отношения, когда они "на последнем издыхании"?

- Отношения между мужчиной и женщиной? Ситуации разные. Я пытался расставаться с женщинами без боли, без горечи. Все в жизни имеет конец.

- Какой бы вы вопрос сами себя задали?

- А все ли я успел сделать?

- Благодарю.

