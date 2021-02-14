Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".
- Вы считаете себя "баловнем судьбы"?
- Я доволен судьбой, но я не баловень. Ко мне популярность не пришла сразу, а потребовалось много времени, чтобы ее заслужить. Я не поступил с первого раза в Консерваторию драматического искусства, а когда туда попал, то меня долго не замечали преподаватели. Мой путь - сложный путь в искусстве.
- Это правда, что вы в детстве "работали моделью"?
- Частично... В детстве я был моделью для своего отца-архитектора. Он лепил с меня маленьких купидончиков.
- Вы сыграли более, чем в 100 фильмах. А какой фильм для вас особенно важен?
- Пожалуй... " На последнем дыхании", "Человек из Рио". Мне сложно сказать - почему? Я так чувствую.
- Ваши положительные черты характера?
- Простота и искренность.
- А отрицательные черты характера?
- У Жан-Поля Бельмондо нет отрицательных черт в характере (смеется).
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- Почему вы женщин называете "подарком, который сам себя упаковывает"?
- Женщина - подарок судьбы для мужчины. И женщина сама, всегда сама, выбирает мужчину. Она словно "упаковывает" себя, когда соблазняет нас, бедных, наивных мужчин (смеется).
- Ходят слухи, что вы очень не любите журналистов. За что?
- Кто вам такое сказал? Это клевета! Я не люблю глупых журналистов! И не люблю глупые вопросы!
- Вы были спокойным, послушным ребенком?
- Я был задирой и любил похулиганить.
- Вы с детства занимались серьезно боксом. Почему спорт не стал, в дальнейшем, вашей профессией?
- Да, я серьезно занимался боксом. И даже стал чемпионом Парижа в полусреднем весе. Но я и не мечтал, что спорт станет моей профессией и жизнью. Я мечтал о кино и сцене.
- Это правда, что в вас течет итальянская кровь?
- Все верно. Вы хорошо подготовились. Мой дед и бабушка (по папиной линии) были родом из Сицилии.
- В чем секрет вашей популярности?
- Лучше об этом спросить у зрителей и у критиков. Думаю, что я очень много работал над собой. И у меня никогда не кружилась голова от успеха. Я был самим собой. Всегда.
- Что для вас деньги?
- Деньги? Деньги дают возможность сделать счастливым близких людей... Впрочем, не только близких...
- Как это понять?
- Мне доставляет удовольствие, когда люди рядом со мной счастливы и здоровы. И если я могу им в этом помочь - помогаю.
- Французы называют вас "рыцарь"...
- Правда? Спасибо. Приятно.
- Простите, но ходят слухи, что вы с Делоном терпеть не можете друг друга. Это правда?
- Что за глупость! Делон - прекрасный актер. Мы знаем друг друга больше 20 лет. Мы общаемся. Но мы не близкие друзья.
- В одном интервью вы рассказывали, что интерес к женщинам у вас появился... в шесть лет...
- И что? Ребенок познает мир. И это нормально.
- Вы в жизни Казанова?
- Что вы... Я самый обычный мужчина, который просто обожает женщин.
- Как можно соблазнить Жан-Поля Бельмондо?
- У каждой женщины свои приемы. А для меня важна харизма в женщине. Это надо почувствовать.
- Страдали ли вы от неразделенной любви?
- В жизни всякое бывало... Но я не буду развенчивать миф о Казанове - Бельмондо.
- Вас может раздражать женщина?
- Вполне. Если она неопрятна и глупа.
- Вы человек, который может уступить или же будете "стоять до победного"?
- Думаю, что я легкий человек. У меня есть разум. Меня можно уговорить... логикой.
- Как Жан-Поль Бельмондо ухаживает за женщинами?
- Как и любой француз.
- Всегда ли хороша страсть?
- Это правда, что на съемках вы не пользовались никогда услугами каскадеров?
- Ерунда. Я пользовался услугами каскадеров. Правда мне было тогда немного за 50...
- Почему вы в 1988 году отказались от престижной премии "Сезар" за фильм "Баловень судьбы"?
- Это личное. Когда-то скульптор, который создал статуэтку "Сезар" плохо отозвался о моем отце. Как же я мог ее взять?
- Для вас мнение отца было всегда значимым?
- Конечно. Мой отец был прекрасным, добрым, искренним человеком. Мне было всегда важно то, что он говорил и делал.
- Ваша любовь - театр или кино?
- Моя первая любовь - театр. И это неизменно.
- Сожалеете вы о несыгранных ролях?
- Я никогда ни о чем не жалею. В моей жизни хватало прекрасных ролей.
- Самая нелепая сплетня о вас?
- Я живу так, что не допускаю о себе нелепых сплетен. Я не знаю, какие сплетни обо мне ходят по Парижу.
- Вы часто бываете у себя на острове в Карибском море?
- Вот уж сплетня! У меня никогда не было острова на Карибском море! И мне никогда не хотелось его иметь!
- С высоты прожитых лет, вы можете сказать, что для вас было главным в жизни?
- Моя семья. Мои родители, мои дети, мои внуки, мои женщины.
- Стоит ли реанимировать отношения, когда они "на последнем издыхании"?
- Отношения между мужчиной и женщиной? Ситуации разные. Я пытался расставаться с женщинами без боли, без горечи. Все в жизни имеет конец.
- Какой бы вы вопрос сами себя задали?
- А все ли я успел сделать?
- Благодарю.