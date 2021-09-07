Члены семьи Жан-Поля Бельмондо заявили, что потеряли свою опору

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7 сентября 2021, 07:17 Источник: AFP

Жан-Поль Бельмондо, Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com

Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо, который скончался в минувший понедельник, 6 сентября, сделали заявление после трагического события. Они признались, что сожалеют об утрате своей опоры.

Родные Жан-Поля Бельмондо заявили, что он ушел из этого мира, чтобы "присоединиться к старым соратникам из консерватории", где учился в юности. Близкие знаменитого артиста выразили уверенность в том, что его искренняя улыбка "никуда не денется".

Напомним, накануне стало известно, что Жан-Поль Бельмондо мирно скончался в своем доме в Париже. Сообщалось, что в последнее время актер "очень устал".

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