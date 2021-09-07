Члены семьи Жан-Поля Бельмондо заявили, что потеряли свою опору

Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо, который скончался в минувший понедельник, 6 сентября, сделали заявление после трагического события. Они признались, что сожалеют об утрате своей опоры.
Родные Жан-Поля Бельмондо заявили, что он ушел из этого мира, чтобы "присоединиться к старым соратникам из консерватории", где учился в юности. Близкие знаменитого артиста выразили уверенность в том, что его искренняя улыбка "никуда не денется".
Напомним, накануне стало известно, что Жан-Поль Бельмондо мирно скончался в своем доме в Париже. Сообщалось, что в последнее время актер "очень устал".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.