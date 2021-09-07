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Члены семьи Жан-Поля Бельмондо заявили, что потеряли свою опору

, 07:17 Источник: AFP

Члены семьи Жан-Поля Бельмондо заявили, что потеряли свою опору
Жан-Поль Бельмондо, Eric Lalmand/ZUMAPRESS.com

Члены семьи французского актера Жан-Поля Бельмондо, который скончался в минувший понедельник, 6 сентября, сделали заявление после трагического события. Они признались, что сожалеют об утрате своей опоры.

Родные Жан-Поля Бельмондо заявили, что он ушел из этого мира, чтобы "присоединиться к старым соратникам из консерватории", где учился в юности. Близкие знаменитого артиста выразили уверенность в том, что его искренняя улыбка "никуда не денется".

Напомним, накануне стало известно, что Жан-Поль Бельмондо мирно скончался в своем доме в Париже. Сообщалось, что в последнее время актер "очень устал".

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Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

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