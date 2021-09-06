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6 сентября 2021, 18:33

Жан-Поль Бельмондо, фото: facebook.com/JeanPaulBelmondoJeanPaulBelmondо

Актёр Жан-Поль Бельмондо был для француженок «мужчиной мечты». В понедельник, 6 августа, стало известно об уходе из жизни легендарного французского актёра. Бельмондо любили во всём мире.

У него были предки - итальянцы. Дед и бабушка по линии отца были родом из Сицилии.

Жан-Поль Бельмондо получил популярность, исполнив в 1959 году роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

По его признанию, своей судьбой он доволен, но баловнем себя не считает. Он не поступил с первого раза в Консерваторию драматического искусства, а когда поступил, студента долго не замечали преподаватели. Жан-Поль Бельмондо считал, что его путь - сложный путь в искусстве. «Я не люблю глупых людей», - говорил Жан-Поль Бельмондо.

Актёр сыграл более, чем в 100 фильмах. Особенно важны для него были первый и «Человек из Рио».

Бельмондо в 1989 году получил премию «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы». В 2011 году - «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В 2016 году Бельмондо наградили премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

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