Жена госпитализированного с коронавирусом Петра Мамонова поблагодарила врачей за борьбу с пандемией

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6 июля 2021, 14:59 Источник: RT

Петр Мамонов, Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/globallookpress.com

Ольга, супруга госпитализированного с новой коронавирусной инфекцией в Коммунарку музыканта Петра Мамонова, рассказала, что состояние артиста остается крайне тяжелым. Он находится в реанимации, подключенный к аппарату ИВЛ.

Ольга отметила, что врачи никаких прогнозов не дают. По ее словам, Петр Мамонов шестые сутки остается подключённым к аппарату ИВЛ.

«Весь мир не может сделать никакого прогноза, никто ничего не знает, делают всё, что могут. Два года с начала пандемии что-то происходит, все врачи стараются, очень им благодарна», - высказала женщина RT.

Она добавила, что происходящее расценивает как «какую-то войну». Однако супруга Мамонова отметила, что «воюют не солдаты, а врачи, медсёстры, нянечки, они сейчас в самом эпицентре».

Ранее сообщалось, что 79-летняя актриса Вера Алентова заразилась коронавирусом, она проходит лечение в больнице. 5 июля от осложнений, вызванных COVID-19, скончался ее супруг Владимир Меньшов.

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