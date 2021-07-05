Прощание с Владимиром Меньшовым пройдёт 8 июля

Прощание со знаменитым кинорежиссёром, актёром Владимиром Меньшовым состоится в четверг, 8 июля, в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
В понедельник в «Мосфильме» сообщили об уходе из жизни на 82 году «дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей» Владимира Валентиновича Меньшова.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.