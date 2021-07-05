Прощание с Владимиром Меньшовым пройдёт 8 июля

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5 июля 2021, 15:09

Владимир Меньшов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Прощание со знаменитым кинорежиссёром, актёром Владимиром Меньшовым состоится в четверг, 8 июля, в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

В понедельник в «Мосфильме» сообщили об уходе из жизни на 82 году «дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей» Владимира Валентиновича Меньшова.

В киноконцерне назвали причину смерти Меньшова последствия коронавирусной инфекции. Дочь Меньшова, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, сегодня опубликовала в соцсети пост в память о своем отце.

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