Юлия Меньшова написала пост в память об отце

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5 июля 2021, 12:46

Владимир Меньшов, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная телеведущая Юлия Меньшова опубликовала пост в память о своем отце Владимире Меньшове. Великий актер, режиссер ушел из жизни в понедельник, 5 июля, из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

«Всё. Всё… всё…», - написала телеведущая в Instagram, разместив снимки Владимира Меньшова и кадр из фильма «Любовь и голуби», где он говорит эти слова.

Напомним, что в конце июля Владимира Меньшова положили в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что 81-летний актер переносит заболевание в легкой форме.

Позже появилась информация о госпитализации его супруги Веры Алентовой. Однако позже актриса рассказала, что с ней все в порядке и в помощи она не нуждается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

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