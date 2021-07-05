На 82-м году ушёл из жизни режиссер Владимир Меньшов

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5 июля 2021, 11:40

Владимир Меньшов, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Не стало режиссера Владимира Меньшова. Ему был 81 года. Народный артист РСФСР умер от последствий COVID-19. Трагической новостью поделились на сайте "Мосфильма".

Коллектив киностудии выразил глубокие соболезнования близким и родным советского и российского актера. В сообщении сказано, что Меньшов был очень талантливым человеком, посвятившим “Мосфильму” все свои творческие силы.

“Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни”, - говорится на сайте киностудии.

Подчеркивается, что позже сообщат, когда и где состоится прощание с известным режиссером. Отметим, что Меньшов был членом Союза кинематографистов РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР.

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