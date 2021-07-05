На 82-м году ушёл из жизни режиссер Владимир Меньшов
5 июля 2021, 11:40
Не стало режиссера Владимира Меньшова. Ему был 81 года. Народный артист РСФСР умер от последствий COVID-19. Трагической новостью поделились на сайте "Мосфильма".
Коллектив киностудии выразил глубокие соболезнования близким и родным советского и российского актера. В сообщении сказано, что Меньшов был очень талантливым человеком, посвятившим “Мосфильму” все свои творческие силы.
“Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни”, - говорится на сайте киностудии.
Подчеркивается, что позже сообщат, когда и где состоится прощание с известным режиссером. Отметим, что Меньшов был членом Союза кинематографистов РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР.
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